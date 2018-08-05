В ФСБ назвали страны, чьи болельщики больше других въезжали в Россию по Fan ID

Больше всего по паспортам болельщиков (Fan ID) на чемпионат мира по футболу в Россию приехали из Китая — более 53 тыс. человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на ФСБ, болельщики также прибывали из США (более 46 тыс.), Мексики (более 41 тыс.), Аргентины (более 31 тыс.), Бразилии (более 27 тыс.), Германии и Великобритании (более 25 тыс.), Колумбии (более 23 тыс.), Перу и Франции (около 20 тыс.), Хорватии (более 18 тыс.).

Всего в период ЧМ-2018 границу РФ по Fan ID пересекли более 633 тыс. иностранцев.



Ранее сообщалось, что общее количество гостей чемпионата мира по футболу в России составило 6,8 млн человек, из них 3,4 млн являются иностранцами.