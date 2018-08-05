Экс-посол США в РФ назвал назначение Стивена Сигала в российский МИД «отчаянием»

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США жестом отчаяния. Об этом он написал в Twitter.

В другом твите он добавил, что «это будет «интересно».

Накануне Стивен Сигал, ставший гражданином РФ в 2016 году, был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.