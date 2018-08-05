В Евроконтроле предсказали перегрузку аэропортов Европы к 2040 году
К 2040 году крупнейшие аэропорты Европы ожидает катастрофическая загруженность. По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), это будет связано с развитием лоукостеров и увеличением рейсов.
Так, через 22 года количество пассажиров крупных аэропортов увеличится на 360 миллионов. Рост нагрузки на аэропорты приведет к тому, что каждый рейс будет опаздывать в среднем на 20 минут, сообщает телеканал RTBF
Для решения проблемы в Евроконтроле предлагают увеличить вместимость самолетов и развивать сеть региональных аэропортов.
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