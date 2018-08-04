Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище

Погибший в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль будет похоронен в Хованском кладбище после проведения церемонии прощания на Соборной мечети в Москве.

Рейс с телами погибших должен прибыть в один из московских аэропортов утром 5 августа. После проведения опознания и других следственных мероприятий ожидается передача тел погибших близким, сообщает Misra.

В зависимости от времени окончания следственных мероприятий, церемонию прощания с Орхан Джемаль планируется провести в среду или в четверг в Соборной Мечети Москвы, после которого пройдут похороны в западной части Хованского кладбища города Москвы.

В конце июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Последнему посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.