В Казани у «Чаши» утонул девятилетний мальчик

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани девятилетний мальчик утонул во время купания в Казанке между Центром семьи «Казан» и Ленинской дамбой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об утонувшем поступило в 16 часов вечера 28 июля. Спустя 18 минут по вызову к дому №4 по улице Сибгата Хакима прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО-2 ПСС РТ.

Два восьмилетних мальчика рассказали сотрудникам, что купались на берегу Казанки. В какой-то момент их друг девяти лет резко ушел под воду. Они побежали просить о помощи взрослых прохожих, которые и вызвали спасателей.

В 17 часов 23 минуты водолазы обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.

В МЧС подчеркнули, что берег в районе Центра семьи «Казан» местом массового отдыха не является.

Отметим, что с начала 2018 года на водоемах Татарстана погибли 63 человека.