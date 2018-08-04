МИД РФ сообщил о 54 санкционных «накатах» США на Россию с 2011 года

Введение ограничительных мер против банка «Агросоюз» стало 54-м санкционным «накатом» США на Россию с 2011 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — приводят его слова пресс-служба ведомства.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против российского банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер против КНДР.