МИД РФ сообщил о 54 санкционных «накатах» США на Россию с 2011 года
Введение ограничительных мер против банка «Агросоюз» стало 54-м санкционным «накатом» США на Россию с 2011 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — приводят его слова пресс-служба ведомства.
Ранее Минфин США объявил о санкциях против российского банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер против КНДР.ОбществоВласть
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