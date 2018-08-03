Банк «Агросоюз» попал под санкции США против КНДР
Минфин США объявил о санкциях против российского банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер против КНДР.
Банк «Агросоюз» имеет два филиала — в Санкт-Петербурге и Оренбурге. «Агросоюз» и КНДР имеют «долгую историю отношений» — с 2009 по 2013 год российский банк проводил многомиллионные транзакции в интересах северокорейских кредитных организаций, передает «Коммерсантъ».
В список попал гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы северокорейского Банка внешней торговли. Против «Агросоюза» вводятся санкции за услуги, предоставленные Ли Чен Вону и еще одному представителю Банка внешней торговли КНДР.
Помимо российского банка, санкции введены против китайской компании Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейской Ungum.
Ранее сообщалось, что санкционный режим против КНДР сохранится до полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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