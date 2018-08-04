В Росстате сообщили, что средняя зарплата в РФ в первом полугодии составила 42,5 тыс. рублей

По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 42 550 рублей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (38 049 рублей).

Как сообщает RT со ссылкой на Росстат, показатель этого года более чем на 8% выше результата за весь 2017 год (39 167 рублей).

Ранее сообщалось, что за полгода в России выплатили 10 млрд рублей долгов по зарплате.