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За полгода в России выплатили 10 млрд рублей долгов по зарплате

10:20, 03.08.2018
За полгода в России выплатили 10 млрд рублей долгов по зарплате
Фото: pixabay.com

За январь—июнь 2018 года прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 10 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенной коллегии по итогам работы в первом полугодии.

«Благодаря вмешательству органов прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед почти 300 тыс. работников в размере 10 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее работникам проектно-строительной фирмы в Заинске выплатили более 6,8 млн рублей за май—август 2017 года.

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