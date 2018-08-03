За полгода в России выплатили 10 млрд рублей долгов по зарплате

За январь—июнь 2018 года прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 10 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенной коллегии по итогам работы в первом полугодии.



«Благодаря вмешательству органов прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед почти 300 тыс. работников в размере 10 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее работникам проектно-строительной фирмы в Заинске выплатили более 6,8 млн рублей за май—август 2017 года.