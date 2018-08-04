Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 6 октября в Лас-Вегасе
Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор проведут 6 октября в Лас-Вегасе.
Об этом сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY
— #UFC227 (@ufc) 3 августа 2018 г.
Бой пройдет в рамках турнира UFC 229 и станет для Нурмагомедова защитой титула чемпиона UFC в легком весе.
Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти 6 октября или 30 декабря.СпортФутбол
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