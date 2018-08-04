Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 6 октября в Лас-Вегасе

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор проведут 6 октября в Лас-Вегасе.

Об этом сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой пройдет в рамках турнира UFC 229 и станет для Нурмагомедова защитой титула чемпиона UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти 6 октября или 30 декабря.