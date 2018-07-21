Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти 6 октября или 30 декабря

Россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября или 30 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщил сам российский боец.

«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, поэтому он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что может провести турнир и в ноябре, если ему дадут другого соперника.

Ранее Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере. Позже стало известно, что UFC ведет переговоры по организации боя между ним и Макгрегором.