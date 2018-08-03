Минздрав опроверг введение запрета на аборты в нескольких регионах России

Министерство здравоохранения России не вводило ограничения на проведение абортов в рамках организованной Фондом социально-культурных инициатив акции «Подари мне жизнь».



«Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер»,— передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в ряде регионов, где проходит программа «Подари мне жизнь», были объявлены так называемые «дни тишины», в которые врачи отказывали женщинам в проведении абортов.

«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью»,— прокомментировала главврач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная.

