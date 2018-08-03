Суд взыскал 10 тысяч рублей с правозащитников по иску жены Рустэма Хамитова

Советский районный суд Уфы постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, поступившему от супруги главы Башкирии Гульшат Хамитовой к правозащитникам и редакции новостного портала Proufu.ru.



«Обязать Жукову и Proufu.ru <…> опубликовать опровержение порочащих образовательный фонд «Мархамат» сведений, распространенных 29 апреля 2018 года. <…> Обязать Жукову, Саитову, Proufu.ru, общественную организацию «Права человека и гражданина» выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей», — передает ТАСС со ссылкой на судью.

Ранее издание писало, что Жукова и Саитова обратились в ФСБ с просьбой проверить деятельность фонда жены Хамитова.

Напомним, что «Реальное время» писало о сомнительной биографии двух правозащитниц. Они выступают против построенного в Уфе завода «Кроношпан» и инициировали скандал с рассыпанной в суде солью.

Анализ показал, что поступления в фонд «Мархамат» стали сокращаться. В 2016 году они составили 39,3 млн рублей, а в 2017-м только 22,7 млн рублей.

