Евгений Бушманов: «Обляков — умный футболист»

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от работы с полузащитником «Уфы» Иваном Обляковым, которым интересуется ЦСКА.



«У Ивана отличное видение поля и очень хорошая левая нога. Он обладает неплохой скоростью. В целом, я бы сказал, что он умный футболист, нестандартный. Думаю, у него есть будущее в топ-клубе. Обляков уже обладает качествами, которые пригодятся ему в большой команде», — рассказал Бушманов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

В сезоне-2017/18 Обляков провел за «Уфу» 21 матч, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.