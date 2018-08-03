Экологи обнаружили в воздухе Нижнекамска двукратное превышение толуола и этилбензола

В воздухе Нижнекамска экологи обнаружили двукратное превышение толуола и этилбензола. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.



«Зафиксированы случаи превышения по бензолу, толуолу и этилбензолу. Максимальная концентрация веществ была в 2 раза больше, что является незначительным превышением», — пояснили в ведомстве, добавив, что на сегодняшний день обращений от граждан не поступает.

В Минэкологии РТ также сообщили, что министерством и Управлением Росприроднадзора по РТ начато административное расследование. При установлении виновных лиц нарушителям грозит штраф для юрлиц — от 180 тыс. рублей.

Напомним, что накануне в адрес Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступило 26 жалоб жителей на сильный запах в Нижнекамске. Их источником горожане считают нефтебазу.