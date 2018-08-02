В Нижнекамске экологи отобрали пробы воздуха после жалоб жителей на сильный запах
В адрес Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сегодня поступило 26 жалоб на сильный запах в Нижнекамске. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
«Сотрудниками специализированной инспекции аналитического контроля Закамского ТУ отобраны пробы в 19 различных точках города и района. Результаты анализов отобранных проб будут готовы в течение двух дней», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что сегодня ночью жители Нижнекамска пожаловались на сильные химические запахи. По мнению горожан, запахи ощущались на окраине города напротив очистных сооружений. Их источником жители Нижнекамска считают нефтебазу.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым