В Нижнекамске экологи отобрали пробы воздуха после жалоб жителей на сильный запах

В адрес Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сегодня поступило 26 жалоб на сильный запах в Нижнекамске. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

«Сотрудниками специализированной инспекции аналитического контроля Закамского ТУ отобраны пробы в 19 различных точках города и района. Результаты анализов отобранных проб будут готовы в течение двух дней», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня ночью жители Нижнекамска пожаловались на сильные химические запахи. По мнению горожан, запахи ощущались на окраине города напротив очистных сооружений. Их источником жители Нижнекамска считают нефтебазу.