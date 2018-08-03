Мэр Нижнего Новгорода: чиновникам не разрешали принимать подарки стоимостью 40 тысяч рублей

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал ложью сообщения о том, что муниципальные чиновники разрешили себе принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде.

«Я должен констатировать, что данная новость является ложью», — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Как пояснил градоначальник, в документе речь шла о порядке учета муниципального имущества. Все подарки дороже 3 тысяч рублей должны сдаваться чиновниками в собственность города либо федерального бюджета.

Теперь все подарки дешевле 40 тысяч рублей числятся на бухгалтерском учете, а более дорогие учитываются в реестре отдельным порядком.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о решении Панова разрешить чиновникам горадминистрации принимать более дорогие подарки. Якобы сумма выросла в 13 раз — с 3 до 40 тысяч рублей.