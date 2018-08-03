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Нижегородские чиновники подняли максимальную стоимость разрешенных подарков в 13 раз

10:41, 03.08.2018

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в Устав города. Чиновники разрешили себе принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде.

Мэр Нижнего Владимир Панов подписал распоряжение, повышающее стоимость подарка, который принимает муниципальный служащий, с 3 тыс. до 40 тыс. рублей.

«Внести в пункт 15 […] изменение, заменив слова «три тысячи рублей» словами «сорок тысяч рублей», — говорится в документе.

Напомним, что в России чиновникам законодательно запретили принимать подарки дороже 3 тыс. рублей.

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