Нижегородские чиновники подняли максимальную стоимость разрешенных подарков в 13 раз
Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в Устав города. Чиновники разрешили себе принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде.
Мэр Нижнего Владимир Панов подписал распоряжение, повышающее стоимость подарка, который принимает муниципальный служащий, с 3 тыс. до 40 тыс. рублей.
«Внести в пункт 15 […] изменение, заменив слова «три тысячи рублей» словами «сорок тысяч рублей», — говорится в документе.
Напомним, что в России чиновникам законодательно запретили принимать подарки дороже 3 тыс. рублей.ОбществоВласть
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