«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче предсезонного турнира в Сочи

Казанский «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра состоялась в Сочи и завершилась со счетом 4:2 в пользу ярославского клуба. В составе «железнодорожников» результативными бросками отметились Павел Красковский (14-я минута), Степан Санников (48-я), Андрей Лактионов (48-я) и Егор Аверин (60-я). У «барсов» отличились Владимир Ткачев (45-я) и Джастин Азеведо (59-я).

В следующем матче на турнире Sochi Hockey Open «Ак Барс» завтра, 4 августа, в 13.00 по московскому времени сыграет против «Олимпийской сборной России».

Напомним, что матчи Sochi Hockey Open продлятся до 8 августа. В турнире также принимают участие питерский СКА, «Сочи» и китайский «Куньлунь».