Зинэтула Билялетдинов о поражении «Локомотиву»: «Мне все понравилось»
После поражения «Ак Барса» в первом матче Sochi Hockey Open против ярославского «Локомотива» главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры.
— Я думаю, итог хороший. Есть возможность сыграть с сильными соперниками. Есть возможность посмотреть, что можно поправить. Это полезная и нужная игра, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».
— Почему Падакин не приехал?
— Микротравма у него. Но мы его используем, не беспокойтесь.
— Что не понравилось сегодня?
— Мне все понравилось. Две шайбы с пятака? Сейчас как раз есть время, чтобы все поправить.
— Малыхин не играл давно, будет играть на турнире?
— Конечно, будет.
Уже завтра «Ак Барс» проведет второй матч на турнире. Соперником «барсов» станет «Олимпийская сборная России». Начало игры — в 13.00.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым