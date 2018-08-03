Зинэтула Билялетдинов о поражении «Локомотиву»: «Мне все понравилось»

После поражения «Ак Барса» в первом матче Sochi Hockey Open против ярославского «Локомотива» главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры.

— Я думаю, итог хороший. Есть возможность сыграть с сильными соперниками. Есть возможность посмотреть, что можно поправить. Это полезная и нужная игра, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».

— Почему Падакин не приехал?

— Микротравма у него. Но мы его используем, не беспокойтесь.

— Что не понравилось сегодня?

— Мне все понравилось. Две шайбы с пятака? Сейчас как раз есть время, чтобы все поправить.

— Малыхин не играл давно, будет играть на турнире?

— Конечно, будет.

Уже завтра «Ак Барс» проведет второй матч на турнире. Соперником «барсов» станет «Олимпийская сборная России». Начало игры — в 13.00.