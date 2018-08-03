Защитник Дарьи Алякиной: «Деньги в кассе «Мегарусс-Д» сходятся с отчетами копеечка в копеечку!»

Сегодня Вахитовский суд продолжил рассматривать дело экс-директора филиала СК «Мегарусс-Д» Дарьи Алякиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание оказалось необыкновенно коротким, но по его завершении корреспонденту «Реального времени» удалось прояснить планы защиты.

В связи с занятостью в другом процессе адвокат Алякиной Владимир Гусев попросил суд перенести заседание. А после того, как его ходатайство было удовлетворено, он дал блиц-интервью «Реальному времени». В частности, разъяснил точку зрения защиты относительно размера сумм, в хищении которых судят 40-летнюю доцента КФУ и экс-руководителя казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д»:

— Деньги в кассе «Мегарусс-Д» сходятся с отчетами копеечка в копеечку!..