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Защитник Дарьи Алякиной: «Деньги в кассе «Мегарусс-Д» сходятся с отчетами копеечка в копеечку!»

17:09, 03.08.2018

Сегодня Вахитовский суд продолжил рассматривать дело экс-директора филиала СК «Мегарусс-Д» Дарьи Алякиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание оказалось необыкновенно коротким, но по его завершении корреспонденту «Реального времени» удалось прояснить планы защиты.

В связи с занятостью в другом процессе адвокат Алякиной Владимир Гусев попросил суд перенести заседание. А после того, как его ходатайство было удовлетворено, он дал блиц-интервью «Реальному времени». В частности, разъяснил точку зрения защиты относительно размера сумм, в хищении которых судят 40-летнюю доцента КФУ и экс-руководителя казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д»:

— Деньги в кассе «Мегарусс-Д» сходятся с отчетами копеечка в копеечку!..

ЭкономикаФинансы Татарстан
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