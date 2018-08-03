МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и грозы

Завтра, 4 августа, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. На территории республики возможны грозы и усиление ветра до 18 м/с.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Спасатели рекомендуют закрыть в домах двери и форточки. Также они советуют запастись свечами и водой на случай отключения.

Ранее сообщалось, что в ближайший месяц ураганы ожидаются в восьми регионах ПФО. Среди них значится и Башкирия.