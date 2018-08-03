В МЧС предупредили об ураганах в восьми регионах ПФО

В МЧС предупредили об ураганах и шквалистом ветре, которые могут обрушиться на регионы России в течение месяца. Сильный ветер угрожает восьми субъектам Приволжья.

Ураганы ожидаются в Башкирии и Мордовии, сообщает Russia Today со ссылкой на данные Центра «Антистихия».

Также шквалы возможны в Самарской и Нижегородской областях. По прогнозам погода может испортиться в Пермском крае, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях.

Напомним, что в конце мая в Приволжье прошел серьезный ураган. Летом шквалы еще несколько раз наносили ущерб городам ПФО.