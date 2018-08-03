«Татспиртпром» купит внедорожник Chevrolet Tahoe за 3,7 млн рублей

Компания «Татспиртпром» приобретет внедорожник Chevrolet Tahoe или его эквивалент стоимостью до 3,7 млн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

В прилагаемых документах сказано, что новый автомобиль цвета «белый металлик» должен быть выпущен не ранее 2016 года с бензиновым двигателем объемом от 6,2 л и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди требований к салону внедорожника указаны кожаные сиденья, обтянутый кожей руль, отделение в центральной консоли с функцией охлаждения, а также информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном.

Победитель редукциона будет определен 9 августа. Ему будет необходимо предоставить автомобиль в течение трех дней после предоплаты.

Ранее стало известно, что один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани— МУП «ПАТП 2» — купит «УАЗ Patriot» за 1 млн рублей.