В казанский суд на арест доставили позодреваемого во взятке за миллион подполковника полиции

Фото: Реальное время/ Анастасия Михайлова

В Ново-Савиновском райсуде началось рассмотрение ходатайства Следкома об аресте подполковника полиции, замначальника следствия ОП «Гвардейский» Ленара Галяува на срок до 1 октября.

Его задержали два дня назад с поличным после получения 640 тысяч рублей. Ранее, по версии следствия, сестра фигуранта дела передала еще 390 тысяч рублей.

На заседание суда подозреваемый в получении взятки пришел подготовившись — на нем медицинская маска и бейсболка. Конвой из числа оперативников ФСБ также скрыл лицо за балаклавами.

По данным «Реального времени», сегодня же суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте для подозреваемого в посредничестве взяткам за 1 млн — замначальника угрозыска ОП «Гвардейский» Даниила Гильванова.

Подробности этого и других полицейских скандалов — в материале «Реального времени».