МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном ветре, ливнях и граде

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Краевое управление МЧС предупреждает пермяков об изменении погоды в ближайшие дни.

По данным ведомства, 3 августа и в выходные ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны грозы, ливни, град, порывы ветра будут достигать 15—20 метров в секунду. Температура воздуха составит в городе от 19°С до 24°С, по краю — от 14°С на севере до 29°С на юге.

Спасатели просят быть внимательными, не стоять и не ходить под линиями ЛЭП, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Перед уходом из дома специалисты рекомендуют закрывать окна и выключать электроприборы. Также МЧС объявило высокую пожарную опасность — 4 класс.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работникам рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градуса жары.