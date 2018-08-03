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Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству

13:44, 03.08.2018
Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил комиссию по казачеству. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в документе.

Также в состав комиссии вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Председатель комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко. Из состава комиссии исключили заместителей министра культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину и заместителя главы Минюста Максима Травникова.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко стал заместителем председателя консультативной комиссии Госсовета РФ.

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