Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству
Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил комиссию по казачеству. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в документе.
Также в состав комиссии вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.
Председатель комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко. Из состава комиссии исключили заместителей министра культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину и заместителя главы Минюста Максима Травникова.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко стал заместителем председателя консультативной комиссии Госсовета РФ.ОбществоВласть
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