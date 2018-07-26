Путин включил Минниханова в состав консультативной комиссии Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. В нее, в частности, вошел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Согласно распоряжению президента России, комиссию возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, его заместителями здесь стали помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампредседателя правительства Виталий Мутко.

Также в ее состав вошли главы нескольких регионов, в том числе мэры Москвы и Петербурга Сергей Собянин и Георгий Полтавченко, глава Чечни Рамзан Кадыров, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие.

Консультативная комиссия Госсовета помогает главе государства в определении круга наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, регионов и занимается разработкой предложений по их решению.

