В России повысились госпошлины на загранпаспорт и водительские права

С 3 августа вступил в силу закон об увеличении размера госпошлин за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового поколения.

Теперь, согласно поправкам в Налоговый кодекс, госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта составляет 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч рублей. Стоимость оформления документа для россиян в возрасте до 14 лет повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

За водительское удостоверение нового образца теперь придется заплатить 3 тыс. рублей. Ранее госпошлина за выдачу этого документа составляла 2 тыс. рублей.

Напомним, что в начале прошлого месяца президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав.