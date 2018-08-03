Ульяновская прокуратура обвинила чиновников Минздрава в искусственном дефиците лекарств

Чиновники Минздрава Ульяновской области искусственно создавали дефицит лекарств в больницах региона. Таким образом они вынуждали жителей покупать медикаменты, считают в прокуратуре.

В надзорном ведомстве убеждены, что сотрудники Минздрава контролировали весь процесс закупок.

«В устной форме разрешали, в частности Ульяновской областной клинической больнице, осуществлять самостоятельно лишь 20% закупок препаратов от необходимого годового объема», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, что масштабные нарушения при закупках лекарств в Ульяновской области уже привели к возбуждению уголовных дел и отставкам ряда чиновников.