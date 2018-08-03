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Суд приговорил уфимца к 5 годам за попытку выехать в Сирию к террористам

11:16, 03.08.2018

Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Уфы к 5 годам колонии строгого режима за попытку присоединиться к террористической организации в Сирии.

В январе этого года полиция задержала 24-летнего местного жителя в аэропорту Уфы, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Осужденный «пытался выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации», отмечается в релизе.

Подчеркивается, что вина уфимца была доказана. Дело переправили в суд в июне.

Происшествия Башкортостан
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