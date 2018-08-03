Американец, приплывший к Чукотке, попросил политического убежища в России — СМИ

На Чукотке задержали гражданина США, нелегально пересекшего российскую границу на лодке.

«Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию», — сказал собеседник агентства.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, мигрант попросил политического убежища в РФ. Отмечается, что у него может быть психическое расстройство личности.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если Демократическая партия не проголосует за «безопасность границ».

