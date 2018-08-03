Второе уголовное дело против экс-депутата, избившего Dj Smash, направлено в прокуратуру

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Обвинительное заключение по второму уголовному делу против бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева, избившего Dj Smash, направлено в прокуратуру.

В рамках нового дела экс-парламентарий обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью 20-летнему студенту. По данным следствия, инцидент произошел в ночном клубе «Дом культуры» в январе 2018 года. Причиной конфликта стала девушка.

По словам потерпевшего, Телепнев дважды его ударил — головой в лицо и кулаком в глаз. Пермяк был доставлен в больницу, где ему зафиксировали ушиб головы, гематомы и ссадины, пишет Business Class.

Стоит отметить, что по данному уголовному делу Александру Телепневу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор в законную силу не вступил.