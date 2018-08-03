ЦБ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»

С 3 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нового промышленного банка».

«Проблемы в деятельности АО «Новый Промышленный Банк» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества. При этом банком проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности. В деятельности АО «Новый Промышленный Банк» также установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

На 1 июля банк по величине активов занимал 441 место в банковской системе РФ. Отмечается, что «Новый промышленный банк» не является участником системы страхования вкладов.



Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка».