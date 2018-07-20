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Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»

09:22, 20.07.2018
Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России отозвал с 20 июля лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка из Ростовской области. Банк входит в систему страхования вкладов.

Как сообщает регулятор, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечается, что на 1 июля кредитная организация занимала 487-е место по величине активов в банковской системе. Банк не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.

Ранее ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЭкономикаБанки Татарстан
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