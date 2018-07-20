Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»

Банк России отозвал с 20 июля лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка из Ростовской области. Банк входит в систему страхования вкладов.



Как сообщает регулятор, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечается, что на 1 июля кредитная организация занимала 487-е место по величине активов в банковской системе. Банк не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.