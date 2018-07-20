Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»
Банк России отозвал с 20 июля лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка из Ростовской области. Банк входит в систему страхования вкладов.
Как сообщает регулятор, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Отмечается, что на 1 июля кредитная организация занимала 487-е место по величине активов в банковской системе. Банк не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.Ранее ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым