Компании чаще всего уклоняются от уплаты НДС, а физлица и ИП — от НДФЛ

Юридические лица чаще всего уклоняются от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, в 2017 году из общей суммы доначисленных платежей более 50% (189,5 млрд рублей) составлял НДС, более 30% (120,6 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.

У физических лиц и индивидуальных предпринимателей чаще всего возникают проблемы с уплатой НДФЛ. По этим налогам в прошлом году было доначислено 8,7 млрд рублей.

Ранее ФНС обнаружила в татарстанском селе Качелино компанию с 639 тысячами сотрудников. Гендиректор фирмы Ришат Закиров заявил, что данные ошибочны. Кроме того, по данным ФНС, в России зарегистрировано 381 тыс. компаний, в которых не работает ни одного сотрудника.