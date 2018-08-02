ФНС обнаружила в татарстанском селе компанию с 639 тысячами сотрудников

В Татарстане работает фирма, в которой зарегистрировано 638,9 тыс. сотрудников. Об этом сказано в данных, опубликованных накануне федеральной налоговой службой (ФНС).

Как сообщает РБК, ООО «Горилласмарт» зарегистрировано в селе Качелино. Компания находится на втором месте по числу сотрудников в России и уступает только ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тыс. человек. Судя по информации ФНС, компания занимается созданием баз данных и разработкой компьютерного оборудования.

Гендиректором фирмы с уставным капиталом в 20 тысяч рублей выступает Ришат Закиров, который, вероятнее всего, является сыном главы Качелинского сельского поселения Талгата Закирова.

Сам гендиректор «Горилласмарт» заявил РБК, что организация в настоящее время деятельности не ведет. «В статистике ошибка», — подчеркнул он.



Добавим, что, судя по данным ФНС, в России зарегистрировано 381 тыс. компаний, в которых не работает ни одного сотрудника. Это составляет более 15% от общего числа компаний.