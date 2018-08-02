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Албания упразднит границу с Косово с 2019 года

23:31, 02.08.2018
Албания упразднит границу с Косово с 2019 года
Фото: pxhere.com

Государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко заявил, что граница между Албанией и непризнанным Косово будет упразднена с 1 января 2019 года.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при сербском правительстве Марко Джурич решительно осудил такое предложение, передает ТАСС.

«Косово и Албания вообще не имеют границы, граница существует между Сербией и Албанией, ее протяженность 111 километров, это единственная граница, которая существует и которая может существовать», — заявил Джурич.

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