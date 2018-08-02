Приложение Apple по ошибке объявило о подорожании компании до триллиона долларов

Приложение Stocks компании Apple сообщило о том, что стоимость компании превысила триллион долларов. Спустя несколько минут выяснилось, что представленная информация ошибочна.

Неверные данные возникли из-за того, что сервис не учел акции, выкупленные компанией за последний квартал. В связи с этим количество свободных акций компании уменьшилось, пишет 9to5mac.com.

Сейчас финансовые сервисы Google и Yahoo! оценивают общую стоимость компании в 956 и 958 миллиардов долларов соответственно. При этом текущая цена акций составляет 203,64 доллара США.

Предполагается, что для достижения капитализации в триллион долларов акции Apple должны вырасти до 207,05 доллара.

Ранее сообщалось, что в минувшем квартале выручка Apple составила свыше $53,25 млрд, что на 17% больше, чем за тот же период прошлого года.