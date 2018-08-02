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Капитализация Apple почти достигла триллиона долларов

00:58, 02.08.2018
Капитализация Apple почти достигла триллиона долларов
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

В ходе торгов 1 августа стоимость одной акции Apple превысила отметку в $201, что обеспечило компании рыночную капитализацию свыше $990 млрд.

При этом преодолеть отметку в $1 трлн удалось китайской нефтегазовой компании PetroChina в ноябре 2007 года, передает РБК.

В минувшем квартале выручка Apple составила свыше $53,25 млрд, что на 17% больше, чем в том же квартале предыдущего финансового года ($45,4 млрд), а чистая прибыль — более $11,5 млрд (+32%, было $8,7 млрд).

Отмечается, что финансовые результаты превысили ожидания аналитиков.

Ранее компания Apple попала в рейтинг самых больших компаний в мире. Возглавил рейтинг банк из Китая, работающий под брендом ICBC.

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