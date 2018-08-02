Татарстанским НКО раздадут 35 млн на социальные проекты

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня на брифинге в Казани обсудили подробности заявочной кампании на конкурс субсидий для НКО, реализующих социально значимые проекты. Состязание проходит в третий раз, заявки принимают с 30 июля.

— Мы не просто говорим о том, что у нас есть 35 млн, мы хотим, чтобы они были использованы эффективно, — подчеркнула Римма Ратникова, заместитель председателя Госсовета РТ.

Как отмечают организаторы конкурса, любой проект подлежит рассмотрению и, как правило, большинство выигрывают. По итогам двух конкурсов самая большая сумма для развития проекта составила 11 млн рублей. То ли дело 90-е годы, когда таких возможностей у общественников не существовало, посетовала Ратникова: «Сейчас, слава богу, наше государство опомнилось».

Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин указал на проблему, что некоторые некоммерческие организации не участвуют в конкурсе только потому, что не уверены в своих силах: «В принципе мы научились социальному проектированию. Наша слабость — это те районы, которые чисто технически и неверием в свои силы не могут представить проект, мы будем работать и привлекать их. Мы уверены, что в каждом муниципальном районе есть свои проблемы и есть общественные организации». Перечислили семь районов, которые не принимали участие в конкурсе 2017 года: Аксубаевский, Бавлинский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Сабинский, Сармановский и Тетюшский.

Также отмечено, что спектр обращающихся организаций узок: религиозные, ветеранские, патриотические. А, например, поддержка больных детей не заявляется: «Такие проекты есть, но их немного», — отметила Ратникова.

Были высказаны пожелания в адрес общественных организаций: «Очень много дыр в муниципальных районах, только не надо отдавать деньги подрядчикам. Нужно, чтобы привлекали людей, спрашивали у них: «Что не так?», чтобы люди участвовали в субботниках. Мы хотим, чтобы не просто давали деньги, а чтобы своим трудом благоустроили местность», — обратилась к участникам конкурса Римма Ратникова.

Организации должны представить свои работы в двух направлениях: развитие институтов гражданского общества и создание условий для повышения качества жизни граждан. Среди номинаций есть и такие: «формирование у общества нетерпимости к коррупционному поведению», «развитие благотворительности и добровольчества», «развитие научного-технического творчества». Заявки на конкурс принимаются до 11 сентября в Минэкономики РТ.