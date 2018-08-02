В Татарстане началось рассмотрение дела о двойном убийстве в Васильево

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан началось рассмотрение уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины. Его подозревают в двойном убийстве в Васильево.

По версии следствия, 30 апреля фигурант дела припарковал свой автомобиль под окнами одного из домов на улице Школа-интернат в пгт. Васильево Зеленодольского района. По этому поводу 47-летняя местная жительница и 27-летний друг ее дочери сделали ему замечание.

Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил их ножом. Потерпевшие скончались на месте от потери крови.

В ходе следствия подсудимый вину признал, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, что уголовное дело по факту двойного убийства в поселке Васильево было возбуждено 1 мая.