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Эксперт «Реального времени»: пенсионная реформа сработает, если пожилые будут «умирать на работе»

16:43, 02.08.2018

После протестных выходных, когда татарстанцы вышли на митинги против повышения пенсионного возраста, «Реальное время» выяснило, что ожидает пожилых жителей республики, если реформа пенсионного законодательства будет доведена до конца в предлагаемом виде.

Как выяснилось, в Татарстане немолодым специалистам работодатели готовы предложить в первую очередь низкооплачиваемую работу с малоподходящими для немолодых сотрудников условиями труда. Правда, есть вакансии, на которых не требуется, как продавцам и охранникам, весь день стоять на ногах, но, чтобы получить шанс занять их, большинству претендентов надо будет переучиться и овладеть навыками работы с компьютерами, базами данных и т. п.

При этом специалисты рекрутинговых компаний критически оценивают способность большинства работников предпенсионного возраста к овладению навыками, которые повысят их конкурентоспособность на рынке труда и не верят в экономический эффект от реализации законодательной инициативы о повышении пенсионного возраста.

ОбществоВласть Татарстан
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