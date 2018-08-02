Эксперт «Реального времени»: пенсионная реформа сработает, если пожилые будут «умирать на работе»

После протестных выходных, когда татарстанцы вышли на митинги против повышения пенсионного возраста, «Реальное время» выяснило, что ожидает пожилых жителей республики, если реформа пенсионного законодательства будет доведена до конца в предлагаемом виде.



Как выяснилось, в Татарстане немолодым специалистам работодатели готовы предложить в первую очередь низкооплачиваемую работу с малоподходящими для немолодых сотрудников условиями труда. Правда, есть вакансии, на которых не требуется, как продавцам и охранникам, весь день стоять на ногах, но, чтобы получить шанс занять их, большинству претендентов надо будет переучиться и овладеть навыками работы с компьютерами, базами данных и т. п.

При этом специалисты рекрутинговых компаний критически оценивают способность большинства работников предпенсионного возраста к овладению навыками, которые повысят их конкурентоспособность на рынке труда и не верят в экономический эффект от реализации законодательной инициативы о повышении пенсионного возраста.