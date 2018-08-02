ХК «Лада» и Алексей Мастрюков подписали новый контракт

ХК «Лада» продлил еще на один год контракт с нападающим Алексеем Мастрюковым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Воспитанник тольяттинского хоккея играет за «Ладу» с сезона 2012/13. В 250 играх за команду Алексей набрал 82 (33+49) очка.

В минувшем сезоне в 51 матче чемпионата КХЛ Мастрюков набрал 17 (6+11) очков, 17 минут штрафа при показателе полезности -2.

Ранее тольяттинский клуб подписал соглашения с вратарем Александром Скрынником и нападающим Андреем Гришаковым. Эти контракты также оформлены сроком на один год.

В сезоне 2018/2019 тольяттинцы выступят в чемпионате ВХЛ.

