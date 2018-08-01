В «Ладе» появились новый вратарь и нападающий

Два игрока пополнили состав тольяттинской «Лады», сообщает пресс-служба хоккейного клуба ВХЛ.

Соглашение с «Ладой» сроком на один год подписал вратарь Александр Скрынник. В сезоне 2017/18 Александр выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ, где одержал две победы в девяти матчах, заработав коэффициент надежности 2,71, и отразив при этом 92,1% бросков по своим воротам. Кроме того, Скрынник провел 23 матча за «Куньлунь Хэйлунцзян» в ВХЛ, где одержал 8 побед, заработал коэффициент надежности 2,73 и отразил 92,1% бросков.



Также двусторонний контракт с тольяттинским клубом сроком на один год заключил нападающий Андрей Гришаков. Прошедший сезон форвард провел в Западной хоккейной лиге, выступая за клубы «Калгари Хитмен» и «Виктория Роялс», где набрал 26 (11+15) очков в 37 матчах и 13 (8+5) очков в 32 матчах соответственно.