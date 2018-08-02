Уфимский «Толпар» новый сезон начнет в Тюмени
Молодежная хоккейная лига утвердила календарь чемпионата МХЛ на сезон 2018/19.
Юбилейный десятый сезон МХЛ стартует 4 сентября. Первый этап соревнований (регулярный чемпионат) продлится до 1 марта 2019 года. Плей-офф начнется играми 1/8 финала. Команды Восточной конференции начнут второй этап 9 марта. Финальная серия плей-офф стартует 12 апреля.
Уфимский «Толпар» в новом сезоне свои стартовые матчи проведет на выезде. В начале сентября подопечные Алика Гареева начнут чемпионат играми в Тюмени.
Домашние матчи «Толпара» в регулярном чемпионате сезона 2018/19 в сентябре:
- 15, 16 сентября «Толпар» — «Сарматы» (Оренбург)
- 19, 20 сентября «Толпар» — «Стальные Лисы» (Магнитогорск)
- 26, 27 сентября «Толпар» — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
- 30 сентября, 1 октября «Толпар» — «Сибирские Снайперы» (Новосибирск).
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