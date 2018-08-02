ГИБДД объединит площадку и «город» в экзаменах на права

ГИБДД планирует изменить порядок экзаменов на права. Автоинспекция считает целесообразным объединить два этапа практического экзамена: площадку и «город».

Соответствующий проект постановления МВД уже разработан, передает ТАСС.

«Проектом постановления вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения», — цитирует агентство ответ ведомства.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников уже сообщал о планах ужесточить практическую часть экзамена. Тогда же он говорил о возможном объединении «города» и площадки.