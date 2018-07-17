ПСО «Казань» в августе начнет строить вторую очередь космодрома «Восточный»

Производственно-строительное объединение «Казань» приступит к строительству второй очереди космодрома «Восточный» во второй декаде августа. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Контракт готов. Все совещания с детализацией работ проведены с ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу «Восточный» для «Ангары». Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа, и, начиная с первой декады августа, мы начнем уже полномасштабные работы на «Восточном», — цитирует Рогозина ТАСС.

В октябре 2017 года «Роскосмос» официально подтвердил, что ПСО «Казань» подготовит рабочую документацию и построит стартовый космический ракетный комплекс «Ангара». После критики этого решения президент Татарстана Рустам Минниханов поручился за ПСО «Казань» в этом вопросе.

Позже стало известно, что ПСО «Казань» начнет строительство второй очереди космодрома «Восточный» в июне 2018 года.