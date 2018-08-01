Контракт с ПСО «Казань» по «Ангаре» на Восточном могут подписать 8 августа

Контракт между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» на строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточном» может быть подписан на следующей неделе.



По словам источника «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, в качестве предварительной даты подписания соглашения рассматривается 8 августа.

В пресс-службе «Роскосмоса» на вопрос о сроках подписания контракта с ПСО «Казань» ответить не смогли. В пресс-службе ПСО «Казань» на запрос не ответили.



Ранее стало известно, что ПСО «Казань» приступит к строительству второй очереди космодрома «Восточный» во второй декаде августа. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сообщил, что подписание контракта состоится в первых числах месяца.