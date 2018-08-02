МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 3 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 21 часа 3 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 3 августа местами на востоке Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня на территории Республики Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура днем по региону составит от +26°С до +31°С.